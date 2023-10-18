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        Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri İsrail'i Protesto Etti

        Gaziantep'te bir grup üniversite öğrencisi İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:55 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:59
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        Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri İsrail'i Protesto Etti
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        Gaziantep'te bir grup üniversite öğrencisi İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı protesto etti.

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Merkezi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önünde toplanan öğrenciler, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla slogan atıp İsrail'e tepki gösterdi.

        Öğrenciler adına basın açıklaması yapan GAÜN İlahiyat Fakültesi öğrencisi Rojda Çoban, dünyanın gözü önünde yaşanan İsrail zulmüne karşı birlikte durmak ve insanlığın onuru için mücadele etmek için toplandıklarını söyledi.

        Rojda Çoban konuşmasında şunları kaydetti:

        "Filistin'e karşı yapılan vahşice zulme başkaldırmak dini, vicdani ve ahlaki görevimizi yerine getirmek ve Filistin’in mücadelesinde yalnız olmadığını en gür bir nida ile haykırmak için bir araya geldik. Filistin’de yaşanan vahşi katliamlar Müslümanlar başta olmak üzere tüm insanlığın hem ahlaken hem de vicdanen karşı çıkmak zorunda olduğu en asli vazife ve sorumluluktur. Bu sadece bir halkın özgürlüğü ve toprakları için değil, aynı zamanda tüm insanlık değerleri için bir başkaldırıştır.”

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