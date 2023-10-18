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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 19:29 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:35
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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

        Yenileme koşularıyla başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Antrenmanın ana bölümünde de taktik çalışma gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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