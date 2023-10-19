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        Gaziantep'te "Dünden Bugüne Filistin" semineri gerçekleştirdi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası Kardeşlik Topluluğunca "Dünden Bugüne Filistin" konulu seminer düzenledi, Filistinli öğrenciler ülkesindeki zulmü anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:02
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        Gaziantep'te "Dünden Bugüne Filistin" semineri gerçekleştirdi
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası Kardeşlik Topluluğunca "Dünden Bugüne Filistin" konulu seminer düzenledi, Filistinli öğrenciler ülkesindeki zulmü anlattı.

        Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Filistinli Hafız Abdurrahman Abu Ubeyd'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbaş, programdaki konuşmasında, meselelerinin Filistinlilere yapılan zulüm olduğunu söyledi.

        Filistinlilere yardım edilmesi gerektiğini anlatan Akbaş, şunları kaydetti:

        "Uzuvları olmayan bir bebeği gördüğünüzde, hastane bombalandığında, kadınlar ve çocuklar öldüğünde ne düşünürsünüz? Bizim sesimizin daha güçlü çıkması ve onların yanında olduğumuzu göstermemiz lazım. Ben Türkiye'den çok şey bekliyorum, Türkiye bu savaşı durdurabilir, ülkemiz güçlüdür, biz güçlüyüz. Harekete geçmek lazım, ikna edeceğiz, konuşacağız, çalışacağız, anlatacağız. Gençler de bu konuda bilinçli olmalı ve şunlara dikkat etmeli. İlk olarak dua edecekler, bir de İsrail ve ABD mallarını boykot edecekler. Onlar maddi olarak çöktükleri zaman elleri, kolları bağlanır. Biz kendimiz üretelim. Kendi silahımızı, gıdamızı, ilacımızı üretelim."

        GAÜN'de eğitim gören Filistinli Abdurrazzak Katrawi ise Filistin'de 16 yıldır zaman geçirdiğini, İsrail'in Filistin'i işgalinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

        Yüksek lisans öğrenci Omar Al Saadi da İsrail ve Filistin arasında normal savaş olmadığını belirterek, "Taraflar eşit değil. Bir taraf çok güçlü diğer taraf değil. İnsanların yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

        Programa GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Yakup Bulut, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Veysel Karakuş, akademisyen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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