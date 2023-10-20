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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:24
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligin ilk 8 haftasında 6 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

        Ligde aldığı 6 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

        Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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