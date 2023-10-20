Gaziantep'te 50 kurusıkı tabanca, 4 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığına yönelik Şahinbey ilçesinde bir iş yerine ve ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 50 kurusıkı tabanca, 4 pompalı tüfek, 130 şarjör ile 710 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.