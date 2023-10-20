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        Gaziantep'te 121 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Gaziantep'te 121 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:05
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        Gaziantep'te 121 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Gaziantep'te 121 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda bir süredir takip edilen tır, merkez Şehitkamil ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu.

        Araçta narkotik köpeğin de yardımıyla yapılan aramada 121 kilogram skunk bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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