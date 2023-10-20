Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        TAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        TAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

        Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Depremde 38 kişinin öldüğü Nurdağı'ndaki binanın kaçak yapıldığı belirlendi
        Depremde 38 kişinin öldüğü Nurdağı'ndaki binanın kaçak yapıldığı belirlendi
        Gaziantep'teki 150 depremzede çiftçiye sulama desteği sağlandı
        Gaziantep'teki 150 depremzede çiftçiye sulama desteği sağlandı
        Gaziantep'te TIR'da 121 kilo skunk ele geçirildi
        Gaziantep'te TIR'da 121 kilo skunk ele geçirildi
        Gaziantep'te 121 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Gaziantep'te 121 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Gaziantep'te 50 kurusıkı tabanca, 4 pompalı tüfek ele geçirildi
        Gaziantep'te 50 kurusıkı tabanca, 4 pompalı tüfek ele geçirildi
        Gaziantep'te dinamitle patlatılan bina yıkılmadı
        Gaziantep'te dinamitle patlatılan bina yıkılmadı