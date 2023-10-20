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        GÜNCELLEME - TAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında 5 kişi öldü

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:06
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        GÜNCELLEME - TAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında 5 kişi öldü
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

        Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü ile 33 ACR 915 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

        Kazada, 5 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

        Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

        Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

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