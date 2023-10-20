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        Gaziantep Futbol Kulübünün tüzük tadil kongresi yapıldı

        Gaziantep Futbol Kulübünde tüzük tadil tasarısının görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:53
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        Gaziantep Futbol Kulübünün tüzük tadil kongresi yapıldı
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        Gaziantep Futbol Kulübünde tüzük tadil tasarısının görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından divan başkanı tarafından 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun ilgili maddeleri okunarak oylamaya sunuldu.

        Kurulda, 41 maddeden oluşan tasarı kabul edildi.

        Toplantıda söz alan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, bayrağı devralarak haziran ayından itibaren şehre ve futbola katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

        Depremler sonrası zor günler geçirdiklerini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Depremin yaşattığı sürecin ardından oldukça zor günler geçirsek de iyi bir takım kurarak Gazianteplileri mutlu edebilme mücadelesini sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız 4 ay içerisinde özellikle mali konularda gerçekten sıkıntılı günler yaşadık. Bildiğiniz gibi ilk olarak transfer tahtamızı açmanın mücadelesini verdik ve ardından transferde önemli arkadaşlarımızı takımımıza katmayı başardık. Lige istediğimiz başlangıcı yapamamış olsak da daha sonra üst üste iki galibiyet alarak gücümüzü gösterdik. İnşallah yarın oynayacağımız Antalyaspor maçını da kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetimizi alacağımıza gönülden inanıyorum."

        Yılmaz, takımın başarısı için şehrin el ele vermesi gerektiğini aktardı.

        Futbolun bir sonuç oyunu olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bu sonuca ulaşmak için futbolcularımıza, teknik heyetimize düşen görevler kadar şehrimize de düşen sorumluluklar vardır. Nasıl ki bu takım kazandığında Gaziantep şehri de beraberinde kazanıyorsa, hazırlık aşamasında da herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Özellikle şehrimizin bu takıma sahip çıkması, Gaziantep isminin her zaman başarılarla anılması konusunda büyük önem ifade etmektedir."

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