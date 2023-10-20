Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 20.10.2023 - 20:32 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:37
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.