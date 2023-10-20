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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:32 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:37
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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

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