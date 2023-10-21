Tarihi Gaziantep Kalesi'ne Filistin bayrağı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi'ne dev Filistin bayrağı astı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi'ne dev Filistin bayrağı astı.
Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı ekipleri, 45 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinden oluşan Filistin bayrağını Gaziantep Kalesi'ne getirdi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ekipler, Filistin bayrağını tarihi Gaziantep Kalesi'nin güney cephesine konumlandırdı.
Kentin farklı noktalarından görülen dev Filistin bayrağıyla Filistin halkına destek sağlanması amaçlandı.