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        Tarihi Gaziantep Kalesi'ne Filistin bayrağı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi'ne dev Filistin bayrağı astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:10
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        Tarihi Gaziantep Kalesi'ne Filistin bayrağı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi'ne dev Filistin bayrağı astı.

        Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı ekipleri, 45 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinden oluşan Filistin bayrağını Gaziantep Kalesi'ne getirdi.

        Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ekipler, Filistin bayrağını tarihi Gaziantep Kalesi'nin güney cephesine konumlandırdı.

        Kentin farklı noktalarından görülen dev Filistin bayrağıyla Filistin halkına destek sağlanması amaçlandı.

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