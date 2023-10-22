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        Gaziantep FK bu sezon 3. galibiyetini aldı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK, bu sezon 3. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:03
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        Gaziantep FK bu sezon 3. galibiyetini aldı
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK, bu sezon 3. galibiyetini aldı.

        Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Mondihome Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.

        Ligin 6. haftasında taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi, bu sonuçla 233 gün sonra ilk galibiyetine ulaştı. Devam eden haftada ise deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sonraki hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 yenildi.

        Dün, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK, bu sezon 3. galibiyetini aldı.

        - Sumudica 5 maçta 9 puan topladı

        Lige, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk 4 haftada puanla tanışamadı ve 4 Eylül'de Güneş ile yolları ayırdı.

        Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Yılport Samsunspor'u 2-1 yenerken RAMS Başakşehir'e ise 2-0 yenildi.

        Sumudica, dün Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yenerek ligde çıktığı 5 maçta 9 puan topladı.

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