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        Ticaret Bakanı Bolat, Gaziantep'te HORASIS Global Toplantısı'nda konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:20
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        Ticaret Bakanı Bolat, Gaziantep'te HORASIS Global Toplantısı'nda konuştu:
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz." dedi.

        Bakan Bolat, uluslararası yatırımcı ve üst yöneticilerin (CEO) katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilen HORASIS Global Toplantısı açılışında, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her gelişinde Gaziantep'in daha fazla gelişme gösterdiğine şahitlik ettiğini söyledi.

        Gazianteplilerin kenetlenerek birlik ve dayanışma içerisinde gücüne güç kattığını anlatan Bolat, Türkiye'nin en gelişmiş beşinci ekonomisine sahip olan Gaziantep'i ithalat ve ihracatıyla diğer illerin de örnek alması gerektiğini ifade etti.

        Bolat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki göstererek, vicdan sahibi olan tüm insanların ve ülkelerin saldırılara karşı harekete geçmeye davet etti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Bolat, "Çok büyük bir yıkım oldu. 104 milyar dolar civarında bir ekonomik kayıp yaşadık. Bu şehirlerimizi yeniden inşa etmek ve eskisinden daha güzel, daha kaliteli, daha yaşanabilir, daha müreffeh hale getirmek boynumuzun borcudur. Hükümetimiz, tüm kurumlarıyla ve milletimizle birlik ve beraberlik içinde deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyor." diye konuştu.

        - "Yapısal dönüşümleri gerçekleştireceğiz"

        Bakan Bolat, yeni hükümet programına da değinerek, şöyle devam etti:

        "Çevreye duyarlı, afetlere ve ileri teknolojiye dayanıklı, yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi hedef aldık. Bu vizyonda istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre, adaleti esas alan demokratik, iyi yönetişim olmak üzere 12. Kalkınma Planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır. Ülkemizin 2053 vizyonu çerçevesinde Türkiye ekonomisinin üst gelir grubunda bir ülke olarak küresel ölçekte rekabetçiliği, yenilikçiliği teşvik eden yapısal dönüşümleri gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz. Ayrıca markalaşmanın da desteklenerek dünyanın en değerli 100 markası arasında en az 5 markaya sahip olmayı da hedefliyoruz. Diğer taraftan 2053 yılında küresel ekonomiden aldığınız payın da yüzde 2'nin üzerine çıkması ve hizmet ticaretini de dahil ettiğimizde bu oranın daha da yükselmesi hedeflerimiz arasındadır."

        Bakan Bolat, bu yüzyılda insanlık olarak bilinen ve bilinmeyen birçok parametreyle karşı karşıya kalındığını ifade ederek, ülkelerin ve ürünlerin yeniden konumlandığını anlattı.

        Bolat, Türkiye'nin değişim sürecinden azami ölçüde faydalanabilmesi için politikaların kapsayıcı ve dengeli olmasının önem taşıdığını aktardı.

        - "Sürdürülebilirlik hedefini çok değerli buluyoruz"

        Sürdürülebilirlik kavramının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Birleşmiş Milletler nezdinde 2015 yılında tüm üye devletlerin kabul ettiği 17 sürdürülebilirlik hedefini çok değerli buluyoruz ve 2030 yılına kadar ki hedefleri yakalamamızın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Uluslararası ekonomik ve siyasi karar mekanizmalarının daha adil ve çok taraflılık esasında olması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ve uluslararası platformlarda ifade ettiği gibi dünyanın beşten büyük olduğu ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu tezini ısrarla vurgulamaya devam edeceğiz."

        - "Yeşil dönüşümü hedefleyen bir sisteme geçişi hedefliyoruz"

        Bakan Bolat, Avrupa Birliği tarafından başlatılan yeşil mutabakat süreci kapsamında Türkiye olarak kendi yol haritalarını oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda 2020'de yeşil mutabakat eylem planı yayınlandı. Bu eylem planı ile ekonomi temelli üretimde, ticarette sarımda, lojistikte, finansta ve pek çok alanda yeşil dönüşümü hedefleyen bir sisteme geçişi hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak koordinasyon rolünü üstlenip ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir kaynak, etkin yeşil bir ekonomiye geçişin desteklenmesi amacıyla ihracatçı firmalarımızın da yeşil dönüşüm içinde ihtiyaç duyacakları belge ve sertifika çalışmalarını bakanlık olarak destekliyoruz. Bunun yanında marka desteklerinden faydalanan firmalarımızın karbonsuzlaşma yol haritası ve karbon ayak izi hesaplanması gibi danışmanlık giderlerini de biz bakanlık olarak karşılıyoruz. KOBİ'lerimizin kaynak, süreç, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi konularda ihtiyaç duyacakları farkındalık oluşturma, yol haritası belirleme, yöntem ve hedefler tespit etme ve ihtiyaç analizi gibi konularda KOBİ'lere danışmanlık hizmeti ve destek paketi veriyoruz."

        Bolat, Türkiye yüzyılı vizyon çerçevesinde ulaşımdan tarıma, sağlıktan, savunma endüstrisine ve enerjiye kadar her alandaki sürdürülebilir ve inovatif projelere öncelik vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, dost eli uzatan herkesin yayında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Gaziantep'in jeopolitik önemine değinerek, şehrin tarih boyunca lider kent olduğuna dikkati çekti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise başta tekstil, gıda ve halı olmak üzere kentte 280 bin kişinin organize sanayi bölgelerinde çalıştığını belirtti.

        Açılış konuşmalarının ardından toplantı, katılımcıların basına kapalı fikir alışverişiyle devam etti.

        Öte yandan Bakan Bolat, Gaziantep Valiliğini de ziyaret ederek Çeber ile görüştü.

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