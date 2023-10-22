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        Gaziantep'te 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:16
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        Gaziantep'te 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kamu kurumuna ait kablo, invertör cihazları ile su boru ve vanalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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