Gaziantep'te 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kamu kurumuna ait kablo, invertör cihazları ile su boru ve vanalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.