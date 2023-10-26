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        Gaziantep'te ağır hasarlı binanın iş makinesi üzerine devrilmesi kamerada

        Gaziantep'te kontrollü şekilde yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi, operatör araçtan atlayarak kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:15 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:22
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        Gaziantep'te ağır hasarlı binanın iş makinesi üzerine devrilmesi kamerada
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        Gaziantep'te kontrollü şekilde yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi, operatör araçtan atlayarak kurtuldu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Şahinbey ilçesine bağlı Fidanlık Mahallesi Şehit İsmail İbili Sokak'ta bulunan 4 katlı bina için iş makinesiyle yıkım çalışması gerçekleştirildi.

        Çalışmalar sırasında bina iş makinesinin üzerine devrildi. Makine operatörü Kadir Ş, binanın yıkılacağını anlayınca araçtan atlayarak kurtuldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri sokakta güvenlik tedbiri aldı.

        Binanın iş makinesinin üzerine devrilme anı bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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