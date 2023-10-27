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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 30 Ekim Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:48 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:48
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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 30 Ekim Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

        Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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