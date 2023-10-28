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        İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince ekmek üreten iş yerlerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:56
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        İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince ekmek üreten iş yerlerinde denetim yapıldı.

        Ekipler, ilçede faaliyet gösteren pide ve somun ekmek fırınlarında hijyen, gramaj ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.

        Esnafların iş yeri ruhsatlarını da kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine kurallara uymaları konusunda ikazlarda bulundu.

        Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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