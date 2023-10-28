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        Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu mahallede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor

        OKAN COŞKUN - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi ve Atatürk'ün hatıralarının yaşatıldığı Atatürk Anı Müzesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, çocuk ve gençler tarafından coşkuyla karşılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:48
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        Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu mahallede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor
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        OKAN COŞKUN - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi ve Atatürk'ün hatıralarının yaşatıldığı Atatürk Anı Müzesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, çocuk ve gençler tarafından coşkuyla karşılanıyor.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ocak 1933'te Gaziantep'i ziyaret ettiğinde, kentin mülki amirleri kendisine hemşehrilik vermeyi teklif etti.

        Selanik'te doğan Atatürk'ün bu durumu memnuniyetle karşılaması üzerine kent meclisince, Büyük Önder'e hemşehrilik verilerek, merkeze bağlı Bey Mahallesi nüfusuna kaydedildi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de kentte Atatürk'ün anısını yaşatmak için nüfusa kayıtlı olduğu mahallede bulunan tarihi bir evi restore ederek, 2013 yılında Atatürk Anı Müzesi'ni kurdu.

        Mahalle ve Atatürk Anı Müzesi, Türk bayraklarıyla donatılarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılında çocuk ve gençlerin ziyaretine açıldı.

        Okulların da sınıflar halinde ziyaret ettiği mahalle ve müzede öğrencilere Atatürk'ün 1933'teki ziyareti ve kentteki nüfusa kayıtlı olduğu mahalle hakkında bilgi veriliyor.

        Öğrenciler ise gezdikleri mahallede "İzmir Marşı"nı okuyor.

        Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürü Murat Dağ, AA muhabirine, mahallenin tarihinin 15'inci yüzyıla kadar dayandığını söyledi.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusunun kayıtlı olmasının, mahalleyi özel kıldığını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

        "Atatürk 1933'te Gaziantep'e 1 günlük ziyarete geliyor. Atatürk, Gaziantep'e geldiğinde büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Buradaki gazilerin torunları Mustafa Kemal'e sevgi gösterisinde bulunuyor. Gidene kadar da en iyi şekilde ağırlanıyor. Dönemin vali ve belediye başkanı Atatürk'e bir teklifte bulunuyor. Gaziantep nüfusuna kayıt edilmesi ve fahri hemşehrilik beratı verilmesi. Atatürk de bunu seve seve kabul ediyor. 26 Ocak 1933'ten itibaren Atatürk Gaziantep nüfusuna kayıtlıdır."

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ziyarete ilişkin mahallede Atatürk Anı Müzesi oluşturduğunu ifade eden Dağ, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında müze ve mahalleye yerli ve yabancı turistlerin geldiğini dile getirdi.

        Dağ, şöyle devam etti:

        "Özellikle ekim ayının ilk gününden itibaren öğrenci grupları geliyor. Öğrencilere burayı gezdiriyoruz. Öğrencilere söylediğimiz en önemli bilgi, Atatürk'ün nüfusunun Bey Mahallesi'ne kayıtlı olmasıdır. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel mahalleyi ve müzeyi süsledik."

        Dördüncü sınıf öğrencisi Büşra Karakurt, mahalleyi ve müzeyi gezdikleri için mutlu olduklarını anlatarak, "Atatürk'ün nüfusunun kayıtlı olduğu yer Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Bey Mahallesi'dir. Biz burayı gezmeye geldik. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı kutlu olsun." dedi.

        Öğrencilerden Berra Bayoğlu ise öğretmenlerine teşekkür ederek, "Atatürk Anı Müzesi'ni gezmeye geldik. Atatürk'ün anı ve hatıralarını gördük. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı kutlu olsun." diye konuştu.

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