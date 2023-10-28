Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Makarna sektörü ihracatta 1 milyar dolar hedefliyor

        Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, sektörlerinin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana gıda sektörünün lokomotifi olduğunu belirterek, 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Makarna sektörü ihracatta 1 milyar dolar hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, sektörlerinin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana gıda sektörünün lokomotifi olduğunu belirterek, 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

        Göymen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin makarna sanayisinin Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Türk gıda sanayisinin lokomotifi olduğunu vurguladı.

        Makarna sektörünün 1922'de İzmir'in Bayraklı ilçesinde kurulan fabrikayla başladığına değinen Göymen, 1960-1970 arasında ise büyük işletmelerin kurulduğunu ve yüksek kapasiteli makarna üretiminin gerçekleştiğini dile getirdi.

        Makarna sektörünün 1990'lı yıllarda üretimde atak yaptığını, ihracata yöneldiğine işaret eden Göymen, şunları kaydetti:

        "TMSD öncülüğünde makarna sanayimiz makarna üretimi ve ihracatında dünyada ikinci sıraya yükselmiştir, bu büyük bir başarı öyküsüdür. Sektörümüzdeki 30 üretim tesisi dünya çapında markalar geliştirerek ülkemizi makarnanın marka ülkesi haline getirmiştir. Doğrudan ve dolaylı 50 bin kişiye istihdam sağlayan ve 160'tan fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,5 milyar dolarlık ekonomik değere sahiptir. Sektörümüz 2023 yılın ilk 9 ayında 700 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirmiştir. Yıl sonu ihracat hedefimiz ise 1 milyar dolardır. Türkiye Yüzyılı'nda da dünyanın en istikrarlı gıda tedarikçilerinden biri olmayı sürdürerek, ilk günkü heyecanla üretmeye, katma değer yaratmaya devam ederek, başarımızı dünya ihracat liderliğine taşımayı hedefliyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü
        Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü
        Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu mahallede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ku...
        Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu mahallede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ku...
        İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı
        İslahiye'de ekmek fırınlarında denetim yapıldı
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla cadde ve sokaklara Türk ba...
        Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla cadde ve sokaklara Türk ba...
        Gaziantep'te oda başkanlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gaziantep'te oda başkanlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı