Cumhuriyet Bayramı kapsamında ulaşım ücretsiz olacak

Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Gaziantep genelindeki belediye otobüsleri, tramvay ve Gaziray araçları yarın ücretsiz olacak.

GAZİULAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı'nın kutlanacağı 29 Ekim Pazar günü belediyeye ait otobüs, tramvay ve Gaziray seferleri Gaziantep Kart ve temassız kartlarla yapılan ödemelerle ücretsiz kullanılabilecek.

28-29 Ekim tarihleri arasında ise Büyükşehir Belediyesine bağlı müzeler Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl olan 1923'e ithafen saat 19.23'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.