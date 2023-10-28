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        Gaziantep'te otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:56
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        Gaziantep'te otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Narkotik köpek eşliğinde araçta yapılan aramada, 78 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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