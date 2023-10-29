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        Gaziantep FK, yarın Beşiktaş'a konuk olacak

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:33 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:33
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        Gaziantep FK, yarın Beşiktaş'a konuk olacak
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

        Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

        Ligin ilk 9 haftasında 6 mağlubiyet 3 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 7 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

        Ligde aldığı 9 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

        Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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