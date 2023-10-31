Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, 75. Yıl Mahallesi'nde düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Aksoy'a (72) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aksoy'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Sürücü ise gözaltına alındı.
Öte yandan otomobilin kadına çarpma anı bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.