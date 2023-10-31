Gaziantep'te 2. CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı düzenlenecek Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Büyükşehir Belediyesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) destekleri ile AKORT Fuarcılık tarafından 2'ncisi düzenlenecek "CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı" yarın açılıyor.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Büyükşehir Belediyesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) destekleri ile AKORT Fuarcılık tarafından 2'ncisi düzenlenecek "CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı" yarın açılıyor.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 1-5 Kasım tarihleri arasına gerçekleştirilecek fuara, Gaziantepli firmaların yanı sıra Afyonkarahisar, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ'dan 30 firma ve 70 marka temsil edilecek.

Çekme karavan, motokaravan, kamp malzemeleri, çadır, tiny house, bungalov, bisiklet, konteyner, outdoor tekstil, offroad araç, ATV, UTV, STK gibi ürünlerin sergileneceği fuarı, doğaseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden olan Gaziantep'in birçok alanda olduğu gibi doğa sporları sevenlerin de ilgisini çeken ve günümüz şartlarına uygun her türlü güncel ekipmanın bulunduğu böyle bir fuarın 2'ncisini düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ise fuarın 5 gün süresince ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını ifade etti.

Fuara ayrıca çeşitli hobi kulüplerinin de katılacağını aktaran Akkaya, "Fuar kapsamında çocuklara kamp ve karavan bilincini ve kültürünü aşılamak üzere katılımcı bir firma tarafından 'Çocuklarla Mobil Yaşam' başlığı altında özel faaliyetler yapılacaktır. Herkesin sabırsızlıkla beklediği Campex fuarımıza olan ilginin her geçen yıl katlanarak artacağına inancımız tamdır. Tüm doğa, kamp ve karavan tutkunlarını fuarımıza bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.