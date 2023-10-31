Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Yeşil Şehir Eylem Planı" lansman ve kapanış toplantısı düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı'nın (YŞEP) lansman ve kapanış toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Yeşil Şehir Eylem Planı" lansman ve kapanış toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı'nın (YŞEP) lansman ve kapanış toplantısı yapıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, stresli olan dünyanın üzerindeki stresi alma, koruyarak kullanma, şehirleri yeşile ve maviye boyama günün sonunda da içinde yaşayan insanı mutlu ve huzurlu etme, yaşam kalitesini artırmak için bir arada olduklarını belirtti.

        Zor bir dönemden geçmeye devam ettiklerini ifade eden Şahin, "Bir taraftan coğrafyamız büyük bir kaosun içerisinde. Yaklaşık 10 yıldan beri Suriye merkezli yaşanan kaosun bütün zorluklarını bu coğrafya yaşarken, son 20 günde de Filistin ve Gazze'de yaşanan bebeklerin masumların öldüğü havanın kirlendiği coğrafyanın canının yandığı yeni zorluklarla karşı karşıyayız. Coğrafya karakterdir. Bizim bu zor coğrafyada çok çalışmaktan inandığımız değerler uğruna ekip olarak mücadele etmekten vazgeçmeden yolumuza odaklanıp gitmekten başka çaremiz yok." dedi.

        Nurdağı ve İslahiye hattındaki yeni şehir planlamasını yeşil şehre, yeşil ekonomiye dönüştürebileceklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "O yüzden Belpınar başta olmak üzere oraya yeni ekolojik köyler kuruyoruz. Bu yaptığımız çalışmanın sonunda sanayiyi yeşil sanayiye çevirmek zorundayız. 2026 yılında eğer sanayi yeşil sanayi olmazsa ihracat yapmayacak yeni bir dünya ile karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

        EBRD Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise Gaziantep'in 18 ay içerisinde şehri daha iyi inşa etmek için YŞEP'i tamamlamış olmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

        Fatma Şahin'in vizyoner bakış açısı olmasının Gaziantep'in yeşil şehir olmasını kolaylaştırdığını aktaran Parshad, "Bu şehrin dirençli olduğunu biliyorum. YŞEP'in tamamlanması bugün bir başlangıçtır. Bu başlangıç birçok programın geliştirilmesine öncü olacak. Yeşil istihdam ve genç kadınlar için bu projelerin hayata geçirilmesi elzemdir." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü

        Benzer Haberler

        Düğün dönüşü yoldan geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü
        Düğün dönüşü yoldan geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü
        Türkiye'nin nane ihtiyacının yüzde 72'si Gaziantep'te üretiliyor
        Türkiye'nin nane ihtiyacının yüzde 72'si Gaziantep'te üretiliyor
        Gaziantep'te 2. CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı düzenlenecek
        Gaziantep'te 2. CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı düzenlenecek
        Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
        Gaziantep FK, bu sezon istikrarı unuttu
        Gaziantep FK, bu sezon istikrarı unuttu