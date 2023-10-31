Gaziantep'te "Yeşil Şehir Eylem Planı" lansman ve kapanış toplantısı düzenlendi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı'nın (YŞEP) lansman ve kapanış toplantısı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı'nın (YŞEP) lansman ve kapanış toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, stresli olan dünyanın üzerindeki stresi alma, koruyarak kullanma, şehirleri yeşile ve maviye boyama günün sonunda da içinde yaşayan insanı mutlu ve huzurlu etme, yaşam kalitesini artırmak için bir arada olduklarını belirtti.

Zor bir dönemden geçmeye devam ettiklerini ifade eden Şahin, "Bir taraftan coğrafyamız büyük bir kaosun içerisinde. Yaklaşık 10 yıldan beri Suriye merkezli yaşanan kaosun bütün zorluklarını bu coğrafya yaşarken, son 20 günde de Filistin ve Gazze'de yaşanan bebeklerin masumların öldüğü havanın kirlendiği coğrafyanın canının yandığı yeni zorluklarla karşı karşıyayız. Coğrafya karakterdir. Bizim bu zor coğrafyada çok çalışmaktan inandığımız değerler uğruna ekip olarak mücadele etmekten vazgeçmeden yolumuza odaklanıp gitmekten başka çaremiz yok." dedi.

Nurdağı ve İslahiye hattındaki yeni şehir planlamasını yeşil şehre, yeşil ekonomiye dönüştürebileceklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"O yüzden Belpınar başta olmak üzere oraya yeni ekolojik köyler kuruyoruz. Bu yaptığımız çalışmanın sonunda sanayiyi yeşil sanayiye çevirmek zorundayız. 2026 yılında eğer sanayi yeşil sanayi olmazsa ihracat yapmayacak yeni bir dünya ile karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

EBRD Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise Gaziantep'in 18 ay içerisinde şehri daha iyi inşa etmek için YŞEP'i tamamlamış olmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Fatma Şahin'in vizyoner bakış açısı olmasının Gaziantep'in yeşil şehir olmasını kolaylaştırdığını aktaran Parshad, "Bu şehrin dirençli olduğunu biliyorum. YŞEP'in tamamlanması bugün bir başlangıçtır. Bu başlangıç birçok programın geliştirilmesine öncü olacak. Yeşil istihdam ve genç kadınlar için bu projelerin hayata geçirilmesi elzemdir." diye konuştu.