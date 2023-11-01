Gaziantep FK, Efeler 09 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın sahasında Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 01.11.2023 - 19:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:07
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın sahasında Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 ile başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.