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        Gaziantep FK, Efeler 09 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın sahasında Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:07
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        Gaziantep FK, Efeler 09 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın sahasında Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve 5'e 2 ile başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

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