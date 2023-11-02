Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, birbirine geçmeli fiber kompozit bloklarla inşa edilen köy evi, kreş ve 6 dairelik konut teslime hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, birbirine geçmeli fiber kompozit bloklarla inşa edilen köy evi, kreş ve 6 dairelik konut teslime hazır hale getirildi.

        Özel bir firma tarafından hazırlanan proje kapsamında Nurdağı-1 Konteyner Kent'te 4 derslikten oluşan kreş, Alparslan Türkeş Konteyner Kent'te köy evi ve 6 dairelik 3 katlı bina inşa edildi.

        Cam, elyaf ve mineral tozu gibi geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kompozit bloklarla yapılan binaların elektrik, altyapı, mantolama çalışmaları tamamlandı, pencere, dış kapı ve mutfak dolabı ile banyo ve tuvalet aksesuarları takıldı.

        Alparslan Türkeş Konteyner Kent'teki köy evi ve 6 dairelik konutun yapım aşamaları, temel atılmasından bitimine kadar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        - "400-500 yıl dayanabilecek bir kapasiteye sahip"

        Proje Koordinatörü Erkan Güngör, AA muhabirine, projenin yaklaşık 4 ayda tamamlandığını belirtti.

        Binaları kullanacak kişilere hayırlı olmasını dileyen Güngör, şunları söyledi:

        "Projeyi tamamladık. Kompozit modüler sistemle oluşturduk binaları. 520 metrekare kreş, toplamda 900 metrekare olan 3 katlı 6 daireden oluşan bina ve 130 metrekarelik köy evi yaptık. Bunların hepsini 16 hafta gibi kısa sürede tamamladık. Anahtarları teslim edilmek üzere hazır."

        Güngör, bina yapımında kullanılan malzemenin dayanıklı olduğunu anlatarak, "Çimento, beton ve demir gibi ürünleri içermez. Bu yapı 400-500 yıl dayanabilecek bir kapasiteye sahip." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te, göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
        Gaziantep'te, göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
        Gaziantep FK, Efeler 09 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Efeler 09 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te 2. CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı açıldı
        Gaziantep'te 2. CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı açıldı
        Gaziantep'te 1 aylık uyuşturucu operasyonlarında 191 tutuklama
        Gaziantep'te 1 aylık uyuşturucu operasyonlarında 191 tutuklama
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası