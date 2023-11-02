Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yunus K. idaresindeki 27 AJU 758 plakalı otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 MB 7177 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Zeynep Hasan (32) ve Ahmet Kılıç (27) yaşamını yitirdi.
Yaralanan Dilan Aslan, İbrahim Halil Kuzucu ve Yunus Kaya, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.