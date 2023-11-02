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        Gaziantep'te tırla tanker çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şekerpancarı yüklü tırla tankerin çarpışması sonucu iki sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:34
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        Gaziantep'te tırla tanker çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şekerpancarı yüklü tırla tankerin çarpışması sonucu iki sürücüsü yaralandı.

        Ahmet İ. yönetimindeki 44 BD 897 plakalı şeker pancarı yüklü tırla aynı yönde ilerleyen Celal O.'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen tanker orta refüjde çarpıştı.

        Kazada, her iki aracın sürücüsü yaralandı.

        Yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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