Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Kalyon
Hakemler:Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan
Gaziantep FK: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Ulaş Zengin), Bikel, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata, Mirza Cihan (Dk. 64 Riascos), Ömürcan Artan, Stankovski (Dk. 46 Ogün Özçiçek), İlker Karakaş, Markovic (Dk. 46 Maxim), Jevtovic (Dk. 46 Dragus)
Efeler 09: Melih Enes Uygun, Cüneyt Dağlı, Köksal Ayaydın, Enver Abdullah Filiz, Soner Ergençay (Dk. 46 Berkan Ünal), Ömer Turan (Dk. 78 Enescan Özdemir), Polat Ertek (Dk. 67 Hakan Can Durdu), Alihan Al, Eren Akdemir (Dk. 59 Şaban Arda Uyan), Atakan Akbulut (Dk. 59 Furkan Pınarbaşı), Tayyip Mevlüt Kaya
Goller: Dk. 6 Markovic (Penaltıdan), Dk. 45+1 İlker Karakaş, Dk. 59 Dragus, Dk. 78 Riascos (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 33 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)
GAZİANTEP