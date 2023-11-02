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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:01 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:01
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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk öldü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        İstiklal Mahallesi'nde H.Z'ye (13), yolun karşısında geçtiği sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı çocuğu 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan H.Z'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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