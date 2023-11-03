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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden İsrail'e destek veren firmalara boykot

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışının ve dağıtımının yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:20
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden İsrail'e destek veren firmalara boykot
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışının ve dağıtımının yasaklandığını bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Sosyal marketlerimizde boykot var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait tesislerimizde ve sosyal marketlerde İsrail destekçisi firmaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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