Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden İsrail'e destek veren firmalara boykot
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışının ve dağıtımının yasaklandığını bildirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışının ve dağıtımının yasaklandığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Sosyal marketlerimizde boykot var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait tesislerimizde ve sosyal marketlerde İsrail destekçisi firmaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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