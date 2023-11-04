Gaziantep'te down sendromlu kadınlar gelinlik giyerek defileye çıktı

Gaziantep'te gelinlik giyen down sendromlu kadınların yer aldığı kreasyon etkinliği düzenlendi.

Kentteki 5 rotary ve 4 totaract kulübünün iş birliğinde Ömer Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 9 down sendromlu kadın gelinlik giyindi, makyaj yapılarak saçlarını tasarlandı.

Daha sonra hazırlanan down sendromlu kadınlar, defilede kırmızı halıda yürüdü.

Katılımcılardan büyük ilgi gören ve alkış alan down sendromlu kadınlar, kendileri için farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Etkinliğe destek veren kuruluşların temsilcileri, down sendromlu bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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