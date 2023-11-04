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        Gaziantep'te down sendromlu kadınlar gelinlik giyerek defileye çıktı

        Gaziantep'te gelinlik giyen down sendromlu kadınların yer aldığı kreasyon etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:13
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        Gaziantep'te down sendromlu kadınlar gelinlik giyerek defileye çıktı
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        Gaziantep'te gelinlik giyen down sendromlu kadınların yer aldığı kreasyon etkinliği düzenlendi.

        Kentteki 5 rotary ve 4 totaract kulübünün iş birliğinde Ömer Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 9 down sendromlu kadın gelinlik giyindi, makyaj yapılarak saçlarını tasarlandı.

        Daha sonra hazırlanan down sendromlu kadınlar, defilede kırmızı halıda yürüdü.

        Katılımcılardan büyük ilgi gören ve alkış alan down sendromlu kadınlar, kendileri için farkındalık oluşturmayı amaçladı.

        Etkinliğe destek veren kuruluşların temsilcileri, down sendromlu bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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