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        Gaziantep'te 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi

        Gaziantep'te 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 23:39 Güncelleme: 04.11.2023 - 23:52
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        Gaziantep'te 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi
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        Gaziantep'te 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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