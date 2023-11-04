Gaziantep'te 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.