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        Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 05.11.2023 - 09:28
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        Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Ligin ilk 10 haftasında 7 mağlubiyet 3 galibiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 7 gol attı, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

        Ligde aldığı 9 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp üst sıralara yükselmek istiyor.

        Gaziantep FK'de kart cezalısı Furkan Soyalp ile tedavisi süren Albian Ajeti ve Ulaş Zengin, Rize ekibi karşısında forma giyemeyecek.

        - Rize temsilcisi ile 7. karşılaşma

        Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Rize ekibi ile şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

        Bu karşılaşmalardan 4'ünü Gaziantep temsilcisi kazanırken 2 maçta ise Çaykur Rizespor sahadan galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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