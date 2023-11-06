Gaziantep Şehir Hastanesinin sağlık turizmindeki payının arttırılması hedefleniyor

MEHMET AKİF PARLAK - Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesinin sağlık turizmine de katkı vermesi bekleniyor.

Hasta kabulüne 9 Ekim'de başlayan, 638 bin metrekare kapalı alana sahip 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 poliklinik, 259 yoğun bakım, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathaneyle bölgeye hizmet veriyor.

Bünyesinde Hiperbarik, Getat Merkezi, Yanık Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Perinatoloji Merkezi, kapsamlı Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi, son teknoloji cihazlarıyla hizmet sunan Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi ve Faz 1 Araştırma Merkezi de barındıran sağlık üssü, hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 100 bini aşkın hastaya hizmet verdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, kentte en çok önem verdikleri konulardan birinin sağlık turizmi olduğunu söyledi.

Kentte küçük ölçekli de olsa sağlık turizmi faaliyetlerinin olduğunu ifade eden Çeber, "Civar illerden sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızı, ilimizde misafir ediyoruz. Bunun yanında civar ülkelerden, özellikle Irak ve Suriye başta olmak üzere ilimize çokça hasta geliyor. Hatta Avrupa ve Amerika'dan bile hasta gelip hem diş hekimliği anlamında hem de genel anlamda burada sağlık hizmetlerinden faydalandığını biliyoruz." dedi.

Amaçlarının sağlık turizmi pastasından daha fazla pay almak olduğunu dile getiren Çeber, şöyle devam etti:

"Biz bunu sistematik olarak yapmayı amaçlıyoruz. Burada şehir hastanemize çok özel bir fonksiyon yükleyeceğiz ve son kertede şunu yapacağız, diyeceğiz ki 'Şehir hastanemiz tam bir sağlık üssü, hastanelerimiz mükemmel, Gaziantep zaten mükemmel, gelin.' Kente gelenleri, buranın tarihi ve turistik yerlerini gezdikten, en iyi hekim ve hastanede tedavi olduktan sonra ülkelerine veya illerine göndermeyi hedefliyoruz."

- Sağlık turizmiyle gelen hasta sayısı iki katına çıkacak

İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin de Gaziantep'in konumu ve barındırdığı değerlerle sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gaziantep'i en çok tercih eden ülkelerin başında Almanya, Suriye ve Irak olduğunu belirten Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"2022 yılında yaklaşık 8 bin 700 sağlık turizmi hastası ilimizde hizmet almış. 2023 yılının ilk 10 ayında ise bu sayı 15 bini bulmuştur. Bu rakamın yıl sonuna doğru yüzde 30 daha da artacağı, bununla beraber önümüzdeki yıl da bu yılki rakamın en az iki katına çıkacağını öngörmekteyiz. Şehir hastanemizde uzman doktor kadrosu, modern tıbbi cihaz alt yapısı özellikli birimleriyle dünya standartlarında sağlık hizmeti veriyor olması sağlık turizmi açısından önem arz etmektedir. Gaziantep'in ulaşımı kolay, uluslararası havaalanı var, sosyo kültürel açıdan oldukça zengin, gezmek açısından çok tercih edilen illerden biri. Bunların olması sağlık turizmini öne çıkaracaktır."