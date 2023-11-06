Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Nurdağı ilçesindeki "Çocuk ve Aile Merkezi"nin açılışını yaptı.

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Bakan Göktaş, Vali Kemal Çeber'den bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Gaziantep Valisi Çeber ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğinde Çocuk Evleri Sitesi Hizmet Binaları Yapımına İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.

Bakan Göktaş, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.