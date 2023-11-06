Minik öğrenciler, Filistinli kardeşlerini unutmadı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde müftülük bünyesindeki 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde müftülük bünyesindeki 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladı
Minik öğrenciler "Müslüman Müslüman'ın Kardeşidir" sloganıyla kumbaralarında biriken parayı ve harçlıklarını Filistin'e bağışladı.
İslahiye Müftüsü Hasan Kiraz, yaptığı açıklamada, "Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla, toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturan minik yavrularımızın büyüklere örnek olmaları, Gazze'deki ateş altındaki mazlum Filistinli kardeşlerimize yardım eli uzatmalarından dolayı öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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