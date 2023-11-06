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        Gaziantep'ten 10 ayda 8,2 milyar dolarlık ihracat

        Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yılın 10 ayında kentten 8 milyar 223 milyon 79 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:43
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        Gaziantep'ten 10 ayda 8,2 milyar dolarlık ihracat
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        Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yılın 10 ayında kentten 8 milyar 223 milyon 79 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

        Ünverdi, kentin 10 aylık ihracatını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, şehirden ekim ayında 904 milyon 754 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

        Adnan Ünverdi, "Ocak-Ekim döneminde Gaziantep'in ihracatı 8 milyar 223 milyon 79 bin dolar oldu. Türlü sorunlar karşısında büyük mücadeleyle üretim yapan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir sanayi ve sürdürülebilir ihracat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Dünyadaki gerilimlerin, ürün tedariki ve ticari risklerin devam ettiğini, enflasyon ve ekonomik sorunların da ihracatı olumsuz etkilediğini dile getiren Ünverdi, 2018'de başlattıkları İhracat Akademisi projesiyle pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının artırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

        Ünverdi, "İhracat rakamlarımızı artırmak, firmalarımıza katkıda bulunmak için iş dünyamızı projemize katılmaya bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da kentte ekim ayında yapılan ihracatın bir önceki aya göre yüzde 3,12 arttığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 düşüş olsa da tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemizin ihracatında lokomotif olmaya devam eden ihracatçı üyelerimize, iş insanlarımıza ve tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Umut ediyorum ki 2023 yılını 10 milyar dolar üzerinde kapatacak ve 2024 yılında daha da azimle çalışarak ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz."

        Yıldırım, bölgede yaşanan depremlerin ihracatı etkilediğini ancak bunu 2024 yılında aşmayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.

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