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        Gaziantep'te şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:41
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        Gaziantep'te şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

        Mehmet P. (32) idaresindeki 63 AAJ 599 plakalı tanker, Osmaniye-Nurdağı kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü yakınlarında bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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