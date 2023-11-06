Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ile Aile Akademisi'ni ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Göktaş, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli çocukların müzik dinletisini dinledi.

Merkezde bulunan atölyeleri gezen Göktaş, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Bakan Göktaş, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan konutları da inceledi.

Ziyarete, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile kurum amirleri de katıldı.