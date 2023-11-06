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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 20:55 Güncelleme: 06.11.2023 - 20:55
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci

        Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Ogün Özçiçek, Mbakata (Dk. 40 Bikel), Gradel, Maxim, Dragus

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck, Minchev

        Gol: Dk. 20 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

        Sarı kart: Dk. 41 Djilobodji (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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