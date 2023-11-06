Stat:Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Ogün Özçiçek, Mbakata (Dk. 40 Bikel), Gradel, Maxim, Dragus

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck, Minchev

Gol: Dk. 20 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 41 Djilobodji (Gaziantep FK)

GAZİANTEP

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