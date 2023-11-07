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        İslahiye'de öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ilkokul öğrencilerine jandarma ekiplerince yaya geçişi ve trafik kuralları eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:15
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        İslahiye'de öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ilkokul öğrencilerine jandarma ekiplerince yaya geçişi ve trafik kuralları eğitimi verildi.

        İslahiye ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilere okul geçitlerini kullanmayı ve trafik kurallarını uygulamalı olarak gösterdi.

        Ekipler, ilçe kırsalındaki Kazıklı İlkokulunda 75 öğrenciye yaya geçiş ve trafik kuralları eğitimi verdi.​​​​​​​

        Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, çocuklar üzerindeki trafik bilinci ve sorumluluğunun kazandırılması ile farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimde, öğrencilere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

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