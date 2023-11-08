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        Nizip Kaymakamı Uğurlu, kurumları ziyaret etti

        Nizip İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, ilçedeki kurumlara ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:00
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        Nizip Kaymakamı Uğurlu, kurumları ziyaret etti
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        Nizip İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, ilçedeki kurumlara ziyaret etti.

        Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nü ziyaret eden Uğurlu, ilçedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Uğurlu, devlet tarafından verilen desteklerin çiftçiye duyurulması noktasında yetkililerden hassasiyet göstermelerini istedi.

        Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı, Halk Sağlığı İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü'nü ziyaret eden Uğurlu, kurumların yürüttüğü işler hakkında bilgi aldı.

        Kurum amirlerine vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için gayret gösteren personellere teşekkür eden Uğurlu, personellerle bir süre sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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