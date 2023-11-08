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        İslahiye'de "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:50
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        İslahiye'de "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        KOSGEB İl Müdürü Muhammed Paksoy, İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Dünya Bankası işbirliğinde depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ'lere yönelik "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" ile depremden zarar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki KOBİ'lere destek olmak istediklerini söyledi.

        Paksoy, destekten nasıl faydalanacaklarını detaylı olarak katılımcılara aktardı.

        Yoğun katılımın olduğu toplantıda Kaymakam Mehmet Soylu, deprem sonrası yapılan ve yapılmakta olan hizmetler ile ilgili bilgi verdi.

        KOSGEB Müdürü Paksoy program sonunda yöneltilen soruları cevapladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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