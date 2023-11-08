Gaziantep'te öğrencilerden lösemili çocuklar için farkındalık etkinlikleri
Gaziantep'te üniversite öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Gaziantep'te üniversite öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, lösemili çocuklar için toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılmasına için yerleşkede kortej yürüyüşü ve boyama etkinliği yaptı.
Öğrencilerden Abdulkerim Toygun, gazetecilere, lösemili çocukların yanında olduklarını göstermeye çalıştıklarını söyledi.
Öğrenci Ebru Kızılkaya ise hastanedeki çocuklara moral vermeyi, kampüsten onlara sevgi ve iyilik yollamayı arzuladıklarını belirtti.
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