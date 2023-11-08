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        TÜRKONFED'in "100. Yıl Buluşmaları"nın 9. durağı Gaziantep oldu

        Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:59
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        TÜRKONFED'in "100. Yıl Buluşmaları"nın 9. durağı Gaziantep oldu
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        Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi.

        TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun "100. Yıl Buluşmaları"nın 9. durağı Gaziantep oldu.

        Konfederasyonun Anadolu'nun dört bir yanında kamu, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve iş dünyası ile bir araya geldiği "100. Yıl Buluşmaları" kapsamında kente gelen Başkan Sönmez, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Vali Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret eden ​​​​​​​Süleyman Sönmez, Türkiye'nin yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm vizyonu doğrultusunda büyük bir sıçrama yapabilmesi için dünyadaki değişim hızını yakalaması gerektiğini belirtti.

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