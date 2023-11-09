Gaziantep Geleneksel Sanatlar Çalıştayı başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gazikültür A.Ş. işbirliğinde hazırlanan, Gaziantep Geleneksel Sanatlar Çalıştayı düzenlenen törenle başladı.

GAÜN Rektör Danışmanı ve aynı zamanda Gazikültür Genel Müdürü olan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, GAÜN Atatürk Kongre ve Sanat Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, genç sanatçıların önünü açmak ve onlara daha iyi şartlar sunabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bulundukları coğrafyanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Yakar, "Bu ülke gençlerimizle emin adımlarla yoluna devam edecektir. Gençlerimizi önemsiyoruz ve yaptığımız etkinliklere davet ediyoruz. Amacımız gençlerimizin her konuda yetişmesi ve bizden sonra buralarda olacak arkadaşlarımızın donanımı ve birikimiyle ülkemize katkı sağlamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in ilk şehir yapılandırmasında önce kale, arkasından da yerleşim yerlerinin oluşturulduğunu kaydeden Yakar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu mekanların her birisi müstesnadır ama ibadet için yapılanlar en müstesnasıdır çünkü orası Allah'a ibadet yeridir. Yarışmada ortaya koyduğumuz hat, ebru, minyatür gibi geleneksel sanatlarımızın en iyi icra edildiği yer camilerdeki tezyinatlarımız, hatlarımız, ebrularımız, çinilerimizdir. Bunlar müthiş bir kadim sanatıdır ve bu sanatlar duygu, bilgi, kültür ve estetik bakımından bize birçok şey veriyor. Geleneksel sanatlarla ilgili son zamanlarda devlet kurumlarından ciddi bir ilgi var ve bu bizi mutlu ediyor."

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, Türk İslam kültürünün önemini vurgulayarak, "Geleneksel Türk sanat dalları, Türk İslam kültürünün olgunlaşmış medeniyetini, muhteşem estetiğini ve derin sanatsal inceliklerini sergiler. Bu sanatlar, özgün teknikleri ve büyüleyici görselliğiyle sadece geçmişin mirasını korumakla kalmaz, aynı zamanda günümüzde de heyecanla takip edilen ve ilgiyle karşılanan sanat biçimleri arasında yer alır. Eserler, geçmişin anılarını canlandırırken aynı zamanda geleceğe ilham verir, günümüz sanatını ve ruhumuzu besler ve insanlığın ortak sanat mirasına değerli bir katkı sunar." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarını ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar'ın yaptığı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Araştırmacı Yazar Asım Mıhçıoğlu, Sanatçı Prof. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu'nun konuşmacı olduğu "Gaziantep'in Kültür Sanat Hayatı Üzerine Bir Değerlendirme" panelini gerçekleştirildi.

İki gün sürecek olan çalıştay kapsamında, 6 panel ve 6 atölye çalışması gerçekleştirilecek.