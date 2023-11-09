Gaziantep Valisi Çeber'den "10 Kasım" mesajı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çeber, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kahraman bir asker ve büyük devlet adamı olarak tarihteki yerini aldığını aktaran Çeber, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki, Atatürk'ün 'Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği Cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır' sözleri ışığında gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve yüceltmek için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."​​​​​​​