Gaziantep'te iş dünyasından "10 Kasım" mesajı

Gaziantep'te iş dünyası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, şanlı ecdadımızın emaneti olan cennet vatanımıza sahip çıkacak, asırlık Cumhuriyetimizin ışığında Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Ünverdi, devlet adamlığı ve büyük bir komutan olarak yaşamının her anını vatanı ve milletine adayan Atatürk'ün, tarih sahnesinden silinmek istenen milletimizi ayağa kaldırmış ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu kaydetti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşüne dikkati çekerek, "Atatürk'ün liderliğinde ülkemiz kısa zamanda birçok alanda sıçrama sağlamış ve medeni ülkeler arasında yerini almıştır. Bugün bir milletin kalbinde ve hafızasında bu kadar yer edinmesinin sebebi kahramanlığı ve fedakarlığının yanında sahip olduğu dehası ve vizyonudur. Varoluş mücadelemize liderlik ettiği için bir kez daha şükranlarımı sunuyor, şahsını ve silah arkadaşlarını özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ömrü boyunca milletin bağımsızlığı ve refahı için çalıştığını ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan büyük bir lider olduğunu kaydetti.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Cihan Koçer, Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne bir Cumhuriyet, kendi ayakları üstünde dimdik duran bağımsız bir ülke ve sayısız devrim sığdırdığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına ve bizlere miras bıraktığı 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma' ülküsüne her zaman bağlıyız. Kurucu değerlerimizden aldığımız güç ve cesaretle güzel ülkemiz için çalışmaya, her alanda dünyayla rekabet edecek işler yapmaya gayret ediyoruz. Büyük Atatürk'ü anlamanın, onun fikirlerini, hayallerini anlamaktan geçtiğinin bilincindeyiz. 100 yıldır barıştan, ilerlemeden, kalkınmadan yana olan Türkiye, Atatürk'ün çizdiği vizyonla bölgesine örnek olmayı, yeni fikirlere ilham vermeyi sürdürmektedir. İşte bu sağlam duruş ve vizyon Türkiye Yüzyılı'nda da en büyük rehberimiz olacaktır."

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tiryakioğlu ve Akıncı da mesajlarında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve özlemle yad ettiklerini kaydetti.​​​​​​​